Mindestens ein Jahr steht Lewis Hamilton noch in den Diensten von Mercedes. Doch sowohl das Team als auch der siebenfache Formel-1-Weltmeister deuteten bereits im Verlauf der vergangenen Saison an, dass die Zeichen auf Vertragsverlängerung stehen.

Dass es passieren wird, steht außer Frage, wenn man den Worten von Teamchef Toto Wolff Glauben schenkt. "Was die Vertragsgespräche angeht, so haben wir noch ein ganzes Jahr vor uns", zeigt sich er in Bezug auf die Vertragsverhandlungen entspannt.

"Wir sind so aufeinander eingespielt. In den vergangenen zehn Jahren ist unsere Beziehung so gewachsen, dass es nur darum geht, dass er physisch wieder in Europa ist, dass wir die Köpfe zusammenstecken, ein bisschen ringen und dann nach ein paar Stunden mit weißem Rauch den Raum verlassen."

Lewis Hamilton: Zweijahresvertrag steht wohl im Raum

Aktuell weilt Hamilton weit weg vom Verhandlungstisch in der Antarktis, wo er sich mit Freunden eine frostige Auszeit von der Formel 1 gönnt. Wieder zurück in der Zivilisation wird es im Gespräch mit Mercedes vor allem um zwei Fragen gehen: Wie lange und für wie viel macht der 38-Jährige Brite weiter?

Das französische Sport- und Wirtschaftsportal 'Sportune' will bereits Details erfahren haben. So wird berichtet, dass es konkret um einen neuen Zweijahresvertrag für 2024/25 und ein Gehalt von 45 Millionen Euro pro Jahr geht. Zudem sei eine Prämie von 25 Millionen Euro im Falle weiterer WM-Titel vorgesehen.

Ein Aspekt des Vertrags soll auch die Zeit nach Hamiltons aktiver Karriere sein. Laut dem Bericht steht ein Botschafter-Vertrag mit Mercedes für weitere zehn Jahre im Raum, für den der Brite rund 25 Millionen Euro pro Jahr kassieren würde.

Bereits jetzt gehört Hamilton zu den Spitzenverdienern in der Formel 1. Erst kürzlich schätzte die kanadische Ratingagentur DBRS Morningstar das Jahreseinkommen des siebenfachen Champions auf 53,7 Millionen Euro (samt Werbedeals). Im Ranking der bestbezahlten Sportler weltweit landete er auf Rang sieben.