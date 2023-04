Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Australien gesichert (Sonntag ab 7 Uhr im Liveticker).

Der Red-Bull-Star verwies im Albert Park von Melbourne die Mercedes-Piloten George Russell und Rekordchampion Lewis Hamilton (beide England) auf die Plätze und geht zum 22. Mal in der Königsklasse von Startplatz eins in ein Rennen.

"Ich bin sehr glücklich mit dieser Runde. Und ich denke, wir werden morgen ein gutes Rennauto haben", sagte Verstappen: "Es gibt aber einige Herausforderungen, die Strecke ist sehr knifflig." Unter anderem hinter dem Wetter steht ein Fragezeichen. Am Samstag war es kühl und böig, Regenprognosen waren kaum zu treffen. Letztlich blieb es trocken, und Verstappen war wieder mal nicht zu schlagen.

Mercedes überraschend stark

Mercedes feierte nach einem Fehlstart in die Saison einen unerwarteten Aufschwung. "Happy" sei er, sagte Teamchef Toto Wolff bei "Sky". Russell zeigte sich gar "ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht auf die Pole gekommen bin". Hamilton blickte bereits angriffslustig auf das Rennen: "So nah an Red Bull dran zu sein, ist unglaublich. Ich hoffe, dass wir sie morgen ein wenig ärgern können."

Fernando Alonso kam im Aston Martin nicht über Rang vier hinaus, die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc mussten sich mit den enttäuschenden Plätzen fünf und sieben begnügen.

Nico Hülkenberg schaffte es im Haas auch im dritten Qualifying der Saison auf Startplatz zehn. Damit distanzierte der gebürtige Emmericher seinen Teamkollegen Kevin Magnussen (Dänemark/14.) erneut deutlich. "Ein Top-Ten-Ergebnis ist immer okay", sagte Hülkenberg bei Sky: "Ein bisschen mehr war drin. Es hätte auch für P8 reichen können. Aber das Auto macht was ich will. Punkte sind realistisch."

Frühes Aus für Sergio Perez

Verstappens Teamkollege Sergio Perez, vor zwei Wochen noch Sieger in Saudi-Arabien, hatte Probleme mit der Motorbremse. Er schied nach einem Ausritt ins Kiesbett im ersten Qualifying-Abschnitt aus und muss vom letzten Platz ins Rennen am Sonntag starten. Der Mexikaner und Verstappen haben ein angespanntes Verhältnis, Perez' Zukunft im Weltmeisterteam gilt trotz Vertrags bis 2024 als offen.

Perez "morgen in die Punkte zu bringen, wird schon schwer genug", wetterte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am "Sky"-Mikrofon: "Er war verunsichert, ungestüm, kalte Reifen. Das ist dann das Ergebnis."

Red Bull gelang letztmals 2011 durch Sebastian Vettel ein Sieg in Melbourne. Verstappens bestes Ergebnis im Albert Park ist der dritte Rang aus dem Jahr 2019. "Ich war hier schon mal auf dem Podium, aber will diesmal auf einem anderen Treppchen stehen", sagte Verstappen.