München/Interlagos - Die Rahmenbedingungen für ein rundum erfolgreiches Renn-Wochenende von Max Verstappen hätten in Brasilien wohl nicht besser sein können.

Vor allem, weil sein härtester Konkurrent im WM-Kampf gleich mehrfach bestraft wurde. Schon im voraus war klar, dass Lewis Hamilton aufgrund eines Motorentauschs in der Startaufstellung für das Rennen um fünf Plätze nach hinten versetzt werden würde.

Weil dann nach dem Qualifying auch noch Unregelmäßigkeiten am Heckflügel seines Mercedes festgestellt wurden, erfolgte die Disqualifikation und der 36-Jährige musste im zuvor ausgetragenen Sprint am Samstag vom letzten Platz aus starten.

Ganze 25 Plätze wurde Hamilton also insgesamt nach hinten versetzt, der strahlende Sieger war er am Ende trotzdem. Zwar kam er beim Sprint nicht unter die ersten drei Plätze, für die Punkte vergeben werden, im Rennen am Sonntag allerdings arbeitete sich der siebenmalige Weltmeister von Rang zehn auf Platz eins vor und ließ Verstappen im Red Bull keine Chance.

Mercedes-Motor bei Hamilton bärenstark

Der Niederländer gab in seinem Boliden zwar alles, wie Motorsportchef Helmut Marko im Anschluss betonte, der Wundermotor der Silberpfeile ließ Red Bull allerdings alt aussehen.

"Heute war dieses Auto unerreichbar", konstatierte Red-Bull-Teamchef Christian Horner mit Blick auf Hamilton im "Sky"-Interview. Und auch Marko sprach von einer "unglaublichen Power", die Mercedes durch die neue Antriebseinheit zur Verfügung hatte: "Da war mir klar: Da muss alles zusammenpassen, wenn wir im Rennen eine Chance haben wollen."

Lange Zeit hatte auch vieles gepasst. Verstappen überholte am Start Pole-Setter Valtteri Bottas und setzte sich an die Spitze. Von hinten allerdings kam Hamilton regelrecht herangeflogen. Dass Verstappen zumindest im Mittelsektor schneller fahren konnte, machte beim massiven Mercedes-Vorteil auf den Geraden keinen Unterschied.

"Was wir befürchtet hatten, ist eingetreten", erklärte Marko im Gespräch mit dem "ORF": "Es ist offensichtlich, dass gerade ein Motor derartig Speed-Entwicklungen hat. Vielleicht haben sie den allerbesten. Und natürlich ist der Motor frisch. Das weiß man auch. Also diese Kombination war für uns einfach nicht zu schaffen. Beim Topspeed auf den Geraden hat Hamilton jedes Mal derart viel aufgeholt."

Red Bull kann nicht mithalten

Noch deutlicher wurde Teamchef Horner. "Also so einen Motor haben wir in den vergangenen Jahren nicht gesehen von Mercedes, soweit ich mich erinnern kann. Unglaublich! Und es ist nur der Motor von Hamilton. Alle anderen bewegen sich im normalen Bereich. Mercedes ist da ein Meisterwerk gelungen, so eine Rakete noch in dieser entscheidenden Phase herbeizuzaubern", lobte der Brite anerkennend.

Und weiter: "Da sitzen wir momentan und rätseln. Wir haben auch schon die Honda-Ingenieure zu uns gerufen. Wie es geht, das würden wir gerne wissen. Wir können es nicht über den Honda-Motor ausgleichen."

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht den Unterschied. Setzt Red Bull einen neuen Verbrennungsmotor ein, bringt dies laut Marko rund drei bis fünf Kilowatt - umgerechnet also vier bis sieben PS. Beim neuen Hamilton-Motor "reden wir von ganz anderen Zahlen", ist sich der Österreicher sicher: "Ich schätze, gute 15 kW. So, wie der vorbeifliegt." Dies wären umgerechnet rund 20 PS mehr.

Vorentscheidung in der WM?

Bei den Red-Bull-Verantwortlichen sorgt dies für Panik und Ernüchterung. "Wenn das so weitergeht, schaut es für die WM nicht mehr gut aus. Ich fürchte: Jetzt muss man schon hoffen, dass es bis ins letzte Rennen geht", so Marko im Hinblick auf den verbleibenden Renn-Kalender: "Schauen wir mal, wie es in Doha ausschaut. Ganz arge Bedenken haben wir mit Dschidda mit der langen Geraden, Abu Dhabi ist wieder neutral."

Aber: "Wenn [Mercedes] an dieser Motorleistung bis zum letzten Rennen festhalten kann, dann schaut es nicht gut aus. Mercedes sagt ja immer, dass sie einen wahnsinnig großen [Verschleiß] im Motor haben, nach zwei bis drei Rennen. Aber das hilft uns nichts mehr. Da ist die WM schon vorbei."

Ähnlich pessimistisch äußerte sich auch Horner. So sei der Motor von Hamilton eine "kraftvolle Waffe". Vor allem, weil die drei verbleibenden Strecken eher zu den schnelleren Kursen zählen.

Spannung bis zum letzten Rennen

Bei Max Verstappen ist die Stimmung dagegen nicht ganz so negativ. So habe WM-Konkurrent Hamilton zwar "etwas mehr Performance", diese werde sich jedoch wieder "normalisieren".

Zudem erklärte der Niederländer, er gehe nicht davon aus, dass der Motor des Briten bei jedem noch zu fahrenden Grand Prix eine derartige Leistung abliefern kann. "Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Rennen zurückschlagen werden", zeigte er sich optimistisch.

Ein Blick auf die WM-Wertung sollte Mut machen. Noch hat Verstappen 14 Punkte Vorsprung vor Hamilton. Selbst wenn dieser die kommenden beiden Rennen vor dem 24-Jährigen gewinnen sollte, gehen beide punktgleich in das Saisonfinale. Die Spannung könnte also bis zur letzten Runde anhalten.

