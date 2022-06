München - Nach dem verpassten Sieg beim Monaco-GP war Star-Pilot Charles Leclerc ziemlich sauer auf die Scuderia. Mit ihren Entscheidungen hatte Ferrari beim Heimspiel des Monegassen dafür gesorgt, dass der Pole-Setter am Ende nur als Vierter im Ziel ankam.

"Das darf uns nicht passieren", hatte der 24-Jährige moniert und "zu viele Fehler" beklagt.

Auch Teamchef Mattia Binotto kam nun nicht mehr umhin, die Patzer seines Rennstalls einzugestehten. "Wir haben Fehler in unserer Einschätzung gemacht, und wir haben Fehler in unseren Entscheidungen gemacht. Und jetzt müssen wir schauen, was uns dazu gebracht hat, diese Entscheidungen zu treffen", erklärte er.

Binotto gesteht Fehler bei Ferrari

Für Leclerc waren vor allem zwei Situationen entscheidend: beide Male beim Boxenstopp. Erst holten die Roten den Monegassen in der 18. Runde an die Box, um ihm Intermediates aufzuziehen. Diese Reifenmischung hatte sich kurz zuvor Red-Bull-Pilot Sergio Perez abgeholt und damit Druck auf Ferrari ausgeübt.

Doch während sich Carlos Sainz weigerte, für Intermediates an die Box zu kommen - er wollte stattdessen direkt von Regenreifen auf Slicks wechseln - folgte Leclerc der Ferrari-Strategie und fiel hinter Perez zurück.

"Wir haben die Pace der Intermediates unterschätzt, genau wie unseren Vorsprung auf die anderen Autos", erklärte Binotto dazu kleinlaut. Die Folge: "Wir hätten ihn eher reinholen sollen oder wir hätten einfach auf den Regenreifen draußen bleiben und unsere Position verteidigen sollen."

Leclerc ahnte nichts von der Reifenwahl

Warum aber hat Leclerc die Intermediates nicht genau wie Sainz abgelehnt? "Ich wusste nicht, dass wir auf Intermediates gehen würden. Wir hatten nicht genügend Zeit, um darüber zu sprechen. Ich habe die Anweisung bekommen und darauf gehört. Ich denke, das Ziel war, auf Perez zu reagieren."

Und es kam noch schlimmer.

Wenige Runden später holte die Scuderia Leclerc in der gleichen Runde wie Teamkollege Sainz an die Box. Der Lokalmatador musste warten, ehe sein Teamkollege abgefertigt werden konnte und verlor so wertvolle Zeit.

Stau in der Boxengasse

Als Leclerc bereits in die Boxengasse eingebogen war, hatte der Kommandostand noch mit wilden Rufen versucht, ihn doch noch auf der Strecke zu halten. Zu spät. Es kam zu einem Stau, in der Folge fluchte der Monegasse wild am Boxenfunk.

"Es war eine ziemlich komplexe Situation", äußerte sich Binotto zu dem Chaos und kündigte weitere Meetings an, um die Fehlerkette aufzuarbeiten.

Es war nicht das erste Mal, dass sich die Italiener mit fehlerhaften Einschätzungen selbst das Leben schwer machten. Vor allem während der Zeit von Sebastian Vettel verhinderten unzählige Patzer bessere Platzierungen des viermaligen Weltmeisters.

Beim Team aus Maranello gelobt man nun wieder einmal Besserung. Auf die hofft auch Leclerc: "Natürlich ist es enttäuschend und tut weh, vor allem zu Hause, aber so ist es nun einmal, und ich werde nun mit dem Team zusammenarbeiten, wir werden alle gemeinsam versuchen, es zu verstehen."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.