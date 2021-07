Budapest - Nach seinem Unfall im dritten freien Training zum Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) hat Mick Schumacher die Teilnahme am Qualifying verpasst.

Die Mechaniker des Haas-Teams konnten das beschädigte Getriebe nicht rechtzeitig auswechseln. Schumacher muss das elfte Saisonrennen damit vom Ende des Feldes angehen.

Der 22-Jährige verlor in der Highspeed-Kurve 11 die Kontrolle über seinen Rennwagen und schlug seitlich mit 31 G in den Reifenstapel ein. "Ich bin okay. Es tut mir sehr leid", sagte der Rookie am Boxenfunk.

