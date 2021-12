München - Die Ereignisse des Saisonfinals der Formel 1 ziehen weiter ihre Kreise. Während sich Mercedes und Lewis Hamilton mit Aussagen weiterhin zurückhalten, schießt nun der Halbbruder des siebenmaligen Weltmeisters gegen die FIA.

Auf seiner Instagram-Seite postete Nicolas Hamilton ein Foto seines Bruders. Zusätzlich veröffentlichte er einen Text, in dem er Lewis Hamilton den "wahren Champion" nennt. Zudem attackiert er die FIA, die mit ihrer Entscheidung, das Rennen eine Runde vor Schluss doch noch einmal fortzusetzen, in der Kritik steht und schreibt: "Die FIA hat ihre eigenen Regeln gebrochen, was eine Schande für unseren Sport ist."

Weiter erklärte der 29-Jährige, dass es "in der DNA der Hamiltons stecke, es den Leuten zu zeigen, die an einem zweifeln" und das Lewis von dem Sport, den er so liebe, im Stich gelassen wurde.

Hamilton hatte aufgrund kontroverser Entscheidungen der Rennleitung den Kampf um den Weltmeistertitel gegen Max Verstappen verloren. Mercedes legte im Anschluss an das Rennen Protest ein, der jedoch noch am gleichen Abend abgewiesen wurde. Der Rennstall kündigte an zu prüfen, ob man gegen diese Entscheidung in Berufung gehen wird. Dies müsste bis zum 16.12 passieren.

