Mick Schumacher kommt zu seinem ersten Streckeneinsatz im aktuellen Formel-1-Mercedes. Der 24-Jährige, in dieser Saison Ersatzfahrer des früheren Weltmeisterteams, wird den W14 beim Reifentest in Barcelona im Anschluss an den Großen Preis von Spanien (Sonntag 15.00 Uhr/Sky und Youtube-Kanal von Sky Sport) am Mittwoch kommender Woche pilotieren. Zuerst hatte Bild darüber berichtet.

Die Hauptaufgabe von Schumacher, der 2021 und 2022 Formel-1-Stammfahrer beim Haas-Rennstall war, liegt bei Mercedes für gewöhnlich im Sammeln von Daten im Simulator. Zudem steht er an den Rennwochenenden für den Fall bereit, dass einer der Mercedes-Stammpiloten Lewis Hamilton (38) oder George Russell (25) ausfällt.