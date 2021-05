Barcelona (SID) - Formel-1-Pilot Mick Schumacher sieht nach seinem zuletzt starken Rennen in Portugal weiteres Steigerungspotenzial. "Wir wissen, dass ich noch recht viel Zeit in mir habe", sagte der 22-Jährige vor dem Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky und RTL): "Wir sind auf einem guten Weg."

Schumacher hatte am vergangenen Wochenende in Portimao Platz 17 belegt, im unterlegenen Haas aber in einem fehlerfreien Rennen sein erstes gelungenes Überholmanöver gelandet.

Eine konkrete Zielsetzung für Barcelona wollte Schumacher nicht ausgeben. "Ich bin optimistisch, aber ich will auch nicht sagen, dass wir auf Punktekurs sind", sagte Schumacher. Erst nach den Trainings am Freitag könne man "ein konkretes Ziel setzen, wer in Reichweite ist und wer nicht."