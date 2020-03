München/Melbourne - Formel-1-Fans aufgepasst!

Der Saisonauftakt der Formel 1 in Australien fiel wegen des Coronavirus ins Wasser, aber zumindest in der virtuellen Welt gibt es das Rennen doch zu sehen - inklusive eines ganz besonderen Duells.

Die E-Sports Organisation "Veloce Esports" trägt am Sonntag ein Event mit dem Titel "Not the AUS GP" aus, wo sich Konsolen-Stars mit echten Formel-1-Piloten messen. Dabei wird im aktuellen Formel-1-Spiel "F1 2019" das Rennen im Albert Park online ausgetragen.

Nimmt auch Max Verstappen teil?

Mit McLaren-Pilot Lando Norris ist bereits ein erster Star aus der "echten" Formel 1 dabei. Der Brite gilt als begeisterter Konsolenspieler und wird sich der Herausforderung durch die Profis sicherlich gerne stellen.

Mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist noch ein weiterer Fahrer ein begeisterter "Zocker", doch ob der Niederländer an dem Event ebenfalls teilnimmt, ist noch offen.

Auch Formel-E-Champion Vergne mischt mit

Neben Norris ist aber bereits der frühere F1-Pilot und zweimalige Formel-E-Champion Jean-Eric Vergne von der Partie. Zwar ist die Teilnahme des Franzosen noch nicht offiziell bestätigt, doch auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken wirbt Vergne bereits fleißig für das Event.

Außerdem fragte er bereits, ob andere aktive Rennfahrer an dem Event teilnehmen wollen.

Für alle interessierten Zuschauer: Das Spektakel wird am Sonntag ab 18.45 Uhr und wird live auf Youtube sowie dem Twitch-Kanal von "Veloce Esports" übertragen.

