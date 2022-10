München - Lange hatte es gedauert, ehe der Automobil-Weltverband FIA die Strafe gegen Red Bull wegen des Verstoßes gegen die Budgetgrenze verkündete. Am Freitag war es dann endlich soweit: Sieben Millionen US-Dollar Geldbuße sowie eine Kürzung der Aerodynamik-Tests um zehn Prozent für zwölf Monate lautete das Urteil.

Bei Red Bull sprach man in der Folge von einer "drakonischen" Strafe, bei Rivale Ferrari sieht man dies wenig überraschend ganz anders. Zwar gab es von Sportchef Laurent Mekies im "Sky"-Interview Lob für die transparente Begründung und die "sehr klare Entscheidung" der FIA, als angemessen empfinden die Roten die Bestrafung in Anbetracht der Mehrausgaben in Höhe von 2,15 Millionen Euro dennoch nicht.

"Wir haben in den vergangenen Wochen viel darüber gesprochen, was man mit einer halben Million mehr machen kann, oder einer Million oder zwei oder drei", erklärte Mekies. So ist sich der Sprotchef der Scuderia sicher, dass man sich mit Mehrausgaben in Höhe von rund zwei Millionen einen Vorteil auf der Rennstrecke "erkaufen" kann.

Strafe gegen Red Bull zu gering?

"Wir bei Ferrari denken, dass dieser Betrag etwa ein paar Zehntel [pro Runde] wert ist, und so ist es leicht zu verstehen, dass diese Zahlen einen echten Einfluss auf den Ausgang der Rennen und vielleicht sogar auf eine Meisterschaft haben können", so Mekies weiter.

Die gegen Red Bull verhängte Strafe stimme Ferrari deshalb "aus zwei wichtigen Gründen nicht glücklich. Der erste Grund ist, dass wir bei Ferrari nicht verstehen, wie die zehnprozentige Reduzierung der ATR [Aerodynamik-Test im Windkanal oder per Computer-Simulation CFD] der gleichen Rundenzeit entsprechen kann, die wir zuvor erwähnt haben."

Doch das ist noch nicht alles: "Da es bei der Strafe keine Kostendeckelung gibt, besteht der grundlegende Effekt darin, den Konkurrenten dazu zu bringen, das Geld anderswo auszugeben."

Ferrari hofft auf schnellere Untersuchungen

So steht es Red Bull frei, das Geld, das aufgrund der Strafe unter anderem nicht mehr für den Windkanal ausgegeben werden darf, "für die Gewichtsreduzierung des Autos oder wer weiß was noch zu verwenden. Unsere Sorge ist, dass die Kombination dieser beiden Faktoren bedeutet, dass die tatsächliche Wirkung der Strafe sehr begrenzt ist."

Was bei Ferrari zudem für Ärger sorgte: Die lange Untersuchungsdauer. So dürfe es in Zukunft nicht mehr bis kurz vor Saisonende dauern, ehe man Gewissheit bezüglich der Ergebnisse der Vorsaison habe.

"Es ist sehr wichtig für uns und auch für die gesamte Formel 1 und die Fans, dass wir für 2022 nicht bis zum nächsten Oktober warten müssen, um das Ergebnis der Buchhaltung zu sehen."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.