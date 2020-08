Jaguar I-PACE eTrophy

Berlin/München - Es war der Tag von Simon Evans. Der Neuseeländer holt sich in der Jaguar I-PACE e-Trophy zwei Siege an einem Tag in Berlin.

Nach drei Podiumsplätzen in den letzten drei Rennen, die ebenfalls in der Hauptstadt gefahren wurden, rückt Evans (Team Asia New Zealand) in der Gesamtwertung wieder an Vorjahres-Champion Sergio Jimenez (ZEG iCarros Jaguar Brazil) heran.

Zwei Herzschlag-Finals zwischen Evans und Jimenez

Am Sonntagvormittag sicherte sich Evans bereits den Sieg beim vierten Rennen im Rahmen des Saisonfinales in Berlin (7. Saisonrennen). Lange hielt Jimenez, der von der Pole Position startete, Verfolger Evans auf Distanz, ehe es in der Schlussphase mit dem "Attack Mode" wild wurde, die Führung mehrfach wechselte. Evans konnte sie mit einem hauchdünnen Vorsprung ins Ziel retten.

Im 8. Saisonrennen am Nachmittag startete der Brite Paul Spooner (Saudi Racing) von der ersten Startposition, beendete das Rennen aber ohne weitere Punkte auf Platz acht.

Evans und Jimenez starteten beide aus dem hinteren Feld und lieferten sich wieder ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Ziellinie. Und auch am Nachmittag war es Evans, der die Nase mit 1,194 Sekunden vorne behielt.

Evans nun neun Punkte hinter Jimenez

Damit rückt Evans (128 Punkte) nun auf neun Wertungspunkte an den Brasilianer (137 Punkte) heran. Jimenez' Landsmann und Teamkollege Caca Bueno fuhr mit fast sechs Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz ein. Mit 78 Punkten steht Bueno auch in der Gesamtwertung auf Rang drei.

Alice Powell vom Jaguar ran racing Team Germany fuhr am Vormittag noch auf einen starken fünften Rang, schaffte es im zweiten Rennen am Nachmittag allerdings nicht ins Ziel.

Zwei weitere Rennen stehen im Saisonfinale in der deutschen Hauptstadt noch aus. Am Mittwoch (12.8.) und am Donnerstag (13.8.) entscheidet sich im Livestream auf ran.de, wer sich die Jaguar I-PACE e-Trophy in ihrer zweiten Saison sichern kann.

