Maranello - Die Formel 1 zieht im Zuge der Coronakrise weitere Konsequenzen: Die ab der Saison 2021 geplanten neuen Regeln in der Formel 1 werden auf 2022 verschoben. Das haben die Verantwortlichen am Donnerstag beschlossen.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hatte bereits im Vorfelöd klargestellt: "Dies ist keine Zeit der Selbstsucht und des Taktierens." Die Entscheidung fiel dann auch einstimmig.

Die Teams sollen nun die Autos von 2020 auch 2021 einsetzen, damit Kosten gespart werden können. Die Weiterentwicklung einiger Komponenten könnte zudem eingefroren werden, um Teams zu helfen, die durch die Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Eigentlich hatte die Formel 1 für 2021 bereits ein umfassendes neues Reglement beschlossen. Dieses sollte die Chancengleichheit erhöhen und zu mehr Spannung auf der Strecke führen. Grundsätzlich sollten die Boliden technisch deutlich vereinfacht werden.

Die Corona-Pandemie wirbelt derzeit auch die Pläne der Formel 1 stark durcheinander. Die ersten vier Rennen der Saison wurden bereits abgesagt, am Donnerstag wurden auch die Rennen in Zandvoort, Barcelona und Monaco auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit könnte die Formel-1-Saison 2020 frühestens am 7. Juni in Baku beginnen.

Zuletzt hatte der Automobil-Weltverband FIA die Sommerpause nach vorne verlegt und dadurch die Möglichkeit geschaffen, den Kalender neu zu sortieren. Demnach wird die ursprünglich für Juli und August geplante Sommerpause auf März und April vorverlegt und zudem von 14 auf 21 Tage erweitert.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.