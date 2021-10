Formel 1

F1: "Buckelpiste" für Verstappen kein Problem

Am kommenden Wochenende trifft sich die Formel-1-Elite in Austin, Texas. Beim Rennen in den USA könnten die beiden WM-Führenden Max Verstappen und Lewis Hamilton erstmals seit Monza wieder direkt aufeinandertreffen. Doch der Kurs in der texanischen Hitze hat es in sich.