Bangkok - Einen Tag nach der Absage des Saisonauftakts der MotoGP in Katar ist der Große Preis von Thailand wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. "Ich sage nicht, es ist gestrichen, ich sage nur, es wird verschoben, bis uns die Zeit erlaubt, das Event durchzuführen", sagte der thailändische Vize-Premierminister Anutin Charnvirakul der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Es ist eine Pandemie geworden

"Es liegt am Coronavirus. Wir müssen die Rennen heute bis auf Weiteres verschieben", sagte Anutin, der auch Gesundheitsminister seines Landes ist. Das Rennen war für den 22. März in Buriram geplant. Noch in der vergangenen Woche hatte Anutin betont, dass die Veranstaltung auf jeden Fall stattfinden werde. "Aber die Dinge ändern sich täglich, es ist eine Pandemie geworden."

Am Vortag hatten sich die Organisatoren in Katar entschieden, den Saisonauftakt der Motorrad-WM am 8. März ohne die Königsklasse MotoGP stattfinden zu lassen. Die Absage wurde mit verschärften Einreisebestimmungen in Katar begründet. Allein sechs der 22 Stammfahrer kommen aus Italien, das Land ist in Europa am stärksten von der Epidemie betroffen.

