München - Was war das wieder für ein Motorsport-Wochenende!

In der neuen Ausgabe des ran racing-Podcasts haben Eddie Mielke, Matthias Killing und Timo Scheider einiges aufzuarbeiten. Zum Beispiel das verrückte Formel E-Rennen in London mit Crashes in fast jeder Runde.

"Die Formel E muss aufpassen"

Scheider findet es schlichtweg "unfassbar wie die Fahrer in der Formel E miteinander umgehen". Killing glaubt gar: "Die Formel E muss aufpassen, dass sie die Fans nicht verärgert."

Thema ist natürlich auch das Boxengassen-Manöver von Audi und Lucas di Grassi, für das der in Führung liegende Brasilianer disqualifiziert wurde - eine "geniale Unsportlichkeit".

"Sensationelle" DTM sammelt 100.000 Euro für die Flutopfer

Etwas weniger wild ging es bei der DTM am Lausitzring zu - zumindest auf der Strecke. Auf der Tribüne war endlich wieder was los: "Es war eine Wohltat, wieder Fans auf den Tribünen zu sehen", freut sich Killing über die Rückkehr der Zuschauer.

Noch beeindruckender: Das Engagement der Rennserie und Fahrer nach der Flutkatastrophe. "Sensationell, dass die DTM-Familie 100.000 Euro für die Opfer der Unwetter-Katastrophe eingesammelt hat", jubelt Mielke.

Und auch sportlich schreibt die neue GT3-DTM weiterhin positive Schlagzeilen. Mielke: "Vier Rennen, vier verschiedene Sieger. 18 Autos in 0,8 Sekunden. So schlecht kann die BOP nicht sein."

Scheider erzählt schließlich noch von seiner Rückkehr ins Rennauto nach über einem Jahr: "Rallyecross in Barcelona hat irre Spass gemacht. Sportlich wäre mehr drin gewesen, aber wir sind an den Werksteams dran. Und ich fahre das Finale im November am Nürburgring."

Na das sind doch gute Aussichten!

Die neue Folge von ran racing - der Motorsport Podcast immer dienstags kostenlos auf FYEO und allen Podcast-Plattformen sowie über diesen Link >>

Alle News aus der Welt des Motorsports jetzt auf unserem neuen Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.