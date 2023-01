Köln (SID) - Kombinierer Julian Schmid peilt zum Auftakt des Seefeld-Triples in Tirol einen Podestplatz an. Der zweimalige Saisonsieger aus Oberstdorf sprang am Freitag auf 103,5 m und geht ab 15.00 Uhr (ZDF und Eurosport) als Vierter in den Skilanglauf über nur 7,5 statt der üblichen zehn Kilometer. Schmids Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto beträgt 36 Sekunden.

Favorit auf den Sieg ist aber der Norweger Jarl Magnus Riiber. Der Weltcup-Spitzenreiter flog auf 109,0 m und startet nur vier Sekunden nach Yamamoto. Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich, der zuletzt in Klingenthal einen Doppelsieg gefeiert hatte, ist mit 48 Sekunden Rückstand als Siebter ebenfalls in Lauerstellung.

Manuel Faißt (Baiersbronn/+1:03 Minuten) und der viermalige Triple-Gewinner Eric Frenzel (Geyer/+1:04) liegen auf den Rängen 12 und 13, Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) muss als 16. schon 1:11 Minuten aufholen.

Erstmals in Seefeld dabei sind auch die Frauen, die zwei Weltcup-Wettbewerbe absolvieren. Zum Auftakt peilt Nathalie Armbruster ebenfalls das Podest an: Die 17-Jährige flog auf 95,5 m und geht 31 Sekunden nach der norwegischen Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen (100,5 m) als Zweite in die Loipe (14.15 Uhr).

Armbruster hatte am 8. Januar im estnischen Otepää als Zweite für das beste Ergebnis einer deutschen Kombiniererin in der noch jungen Weltcup-Geschichte gesorgt.