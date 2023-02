Nordische Kombination

Oberstdorf (SID) - Kombinierer Julian Schmid hat beim Heim-Weltcup in Oberstdorf Podestchancen. In Abwesenheit von Olympiasieger Vinzenz Geiger geht der Lokalmatador nach einem Sprung auf 133,5 Meter als Fünfter mit 52 Sekunden Rückstand zu Spitzenreiter Johannes Lamparter (Österreich) in die Loipe. Der 10-km-Lauf beginnt um 14.45 Uhr.

Geiger setzte am Samstag beim Heimspiel aus. Der Oberstdorfer sei "gesundheitlich noch etwas angeschlagen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch vor dem Wettbewerb: "Um den Formaufbau in Richtung der anstehenden WM in Planica nicht zu gefährden, wird er als Vorsichtsmaßnahme nicht an den Start gehen."

Lamparter, zuletzt Sieger beim Seefeld-Triple, führt vor seinen Landsleuten Franz-Josef Rehrl (+15 Sekunden) und Mario Seidl (+28). Eric Frenzel (Geyer/+2:11 Minuten) liegt als 13. knapp hinter den Top 10, Johannes Rydzek (Oberstdorf/+2:32) belegte im Springen den 18. Platz.

"Es ist gut was drin im Laufen", sagte der zweimalige Saisonsieger Schmid zur Halbzeit in der ARD, für einen dritten Erfolg habe er aber "zu viel" Rückstand zu Lamparter. In Oberstdorf findet der vorletzte Weltcup vor der WM in Planica (21. Februar bis 5. März) statt.