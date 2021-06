Köln (SID) - Die deutschen Sitzvolleyballer sind nur noch einen Schritt von der Qualifikation für die Paralympics in Tokio entfernt. Im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Duisburg schlug das Team von Trainer Michael Merten die Ukraine glatt 3:0 (25:15, 25:28, 26:24).

Im Endspiel am Samstag (16 Uhr/Sportdeutschland.tv) trifft Deutschland auf Kasachstan, das sein Halbfinale gegen Kroatien ebenfalls 3:0 gewann. "Wir haben aus der Niederlage in der Gruppe gegen Kasachstan unsere Lehren gezogen und gehen jetzt mit den zwei Siegen von gestern und heute mit breiter Brust in das Spiel rein", sagte Merten.

Ursprünglich hätte das Turnier bereits im März 2020 in den USA ausgetragen werden sollen. Im Januar war es erneut verschoben worden. In Duisburg kämpften sieben Teams um ihre letzte Qualifikationschance; nur der Sieger des Miniturniers ist in Tokio (24. August bis 5. September) dabei. Bei der EM 2019 hatte die deutsche Mannschaft mit Platz drei die vorzeitige Qualifikation knapp verpasst.