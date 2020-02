Köln - Rodlerin Anna Berreiter hat beim Heimspiel in Oberhof überraschend den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Die 20-Jährige verwies bei der verregneten WM-Generalprobe die Russin Tatjana Iwanowa auf Rang zwei. Die fünfmalige Saisonsiegerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) musste sich mit Rang vier begnügen und verlor die Führung im Gesamtweltcup an Iwanowa.

"Als ich die Anzeigetafel gesehen habe, konnte ich es gar nicht glauben. Eigentlich war Oberhof nie meine Lieblingsbahn", sagte Berreiter (Berchtesgaden), die mit Bestzeit in beiden Läufen nicht zu schlagen war. In ihrer ersten Weltcupsaison hatte sie bislang nur als Zweite in Whistler auf dem Treppchen gestanden. Rang drei ging zwei Wochen vor der WM in Sotschi (14. bis 16. Februar) an die Amerikanerin Summer Britcher.

Iwanowa erobert Führung zurück

Im Duell um den Gesamtweltcup eroberte Iwanowa mit jetzt 822 Punkten die Führung zurück, Taubitz (810) ist nun Zweite. Berreiter kletterte durch ihren Sieg mit 482 Zählern auf Rang vier. Nach der WM stehen noch die Weltcup-Wochenenden in Winterberg und am Königssee an.

Bei den Männern hatte Johannes Ludwig am Samstag mit einer erneuten Aufholjagd seinen zweiten Saisonsieg geholt. Bei strömendem Regen fuhr der Olympia-Dritte als 24. des ersten Laufs noch an die Spitze und sicherte sich eine Woche nach dem Triumph in Sigulda den nächsten Erfolg. Der einstige Dominator Felix Loch (Berchtesgaden) zeigte sich mit Rang fünf leicht verbessert.

Bei den Doppelsitzern endete die ungewöhnlich lange Phase von drei Weltcups in Serie ohne deutschen Sieg. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) gewannen, Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg) holten Rang drei.

