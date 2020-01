München - Auch 2020 kommen Rugby-Begeisterte bei ran auf ihre Kosten.

Denn ran.de überträgt die Herren-Turniere bei der World Rugby Sevens Series ab 25. Januar im kostenlosen Livestream. Die World Rugby Seven Series ist die bekannteste Turnier-Reihe beim 7er-Rugby, echtes Spitzen-Rugby ist zu erwarten.

Wann wird gespielt?

Die ersten beiden Spieltage fanden bereits an jeweils zwei Tagen im Dezember in Dubai und Kapstadt statt. Der nächste Spieltag ist vom 25. bis 26. Januar terminiert. Die weiteren Termine: 1. bis 2. Februar, 29. Februar bis 1. März, 7. bis 8. März, 3. bis 5. April, 11. bis 12. April, 23. bis 24. Mai und 30. bis 31. Mai 2020.

Wo wird gespielt?

Insgesamt werden die World Rugby Seven Series der Herren in zehn verschiedenen Städten ausgetragen. Nach Dubai und Kapstadt findet das nächste Turnier in Hamilton, der Hauptstadt Fidschis, statt. Weitere Spielorte sind Sydney, Los Angeles, Vancouver, Hong Kong, Singapur, London sowie Paris.

Welche Nationen nehmen teil?

Insgesamt umfasst das Teilnehmerfeld bei der Turnierserie 16 Mannschaften. Davon sind 15 Mannschaften Kernteams, die an jeder Runde der Serie teilnehmen. Eine weitere Nation wird jeweils pro Turnier eingeladen.

Die Kernteams in dieser Saison in der Übersicht: Australien, England, Neuseeland, Wales, Argentinien, Kenia, Fidschi, Frankreich, Spanien, Südafrika, Kanada, Irland, Samoa, USA und Schottland. Aktueller Titelträger der seit 1999 ausgetragenen Serie sind die Fidschi-Inseln. Rekordsieger ist Neuseeland mit zwölf gewonnen Titeln.

Was sind die wichtigsten Regeln?

Der wesentliche Unterschied ist die geringere Anzahl an Spielern, statt 15 kommen die Teams mit sieben Spielern je Mannschaft aus. Deshalb ist die Spielgeschwindigkeit höher, die Gesamtspielzeit verkürzt sich dadurch. Bei den insgesamt zehn Turnieren können die Nationalteams sogenannte Serienpunkte sammeln. Am Saisonende wird, basierend auf den Punkten, die während der Serie gesammelt wurden, ein Gesamtsieger gekürt.

