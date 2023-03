Köln (SID) - Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft im vierten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Im Halbfinale der Platzierungsrunde gewann das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann 23:18 (10:7) in Gdynia gegen Polen. Damit spielen die "Schwarzen Adler" am 19. März in Amsterdam gegen die Niederlande um Platz fünf.

Deutschland hatte gegen die Niederländer in der Vorrunde eine 15:26-Niederlage kassiert, dazu gab es Pleiten gegen Seriensieger Georgien (12:75) und Spanien (14:32). Die Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt fällt erst nach dem zweiten EM-Turnier im kommenden Jahr. Im Endspiel um den diesjährigen Titel treffen die Georgier, Gewinner der vergangenen fünf Ausgaben, auf Portugal.