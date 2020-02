München - Südafrika steht angeblich vor einem Wechsel in die Six Nations, wie die englische Tageszeitung "Daily Mail" berichtet. Der aktuelle Weltmeister könnte nach der WM 2023 in Frankreich erstmals beim renommiertesten europäischen Rugby-Turiner an den Start gehen.

Wie das Blatt weiter berichtet, sind die Verhandlungen bereits im fortgeschrittenen Stadium. Bisher tritt die südafrikanische Nationalmannschaft beim Turnier der Südhemisphäre "The Rugby Championship" zusammen mit Argentinien, Australien und Neuseeland an.

Für den Wettbewerb wäre der Verlust des "Laureus World Team of the Year" ein herber Rückschlag. Jedoch hätte der südafrikanische Verband durch einen Wechsel ausschließlich Vorteile.

Weniger Reisestrapazen und mehr Geld

Viele Spieler, Trainer und Funktionäre arbeiten bereits in Europa. Zudem liegt Südafrika näher an den mitteleuropäischen Zeitzonen.

Heißt: Durch einen Wechsel in die Six Nations würden die Südafrikaner ihrem Team nicht nur erhebliche Reisestrapazen und etliche Jetlags ersparen, sondern durch die für den europäischen TV-Markt angenehmeren Übertragungszeiten eine neue Einnahmequelle erschließen. Auch die eigene rugbyverrückte Nation könnte durch diesen Schritt ihr Team zu humanen Zeiten sehen.

Angeblich steht bei einem Abgang Südafrikas bereits eine Mannschaft parat, die den Platz in "The Rubgy Championship" einnehmen könnte. Nach der erfolgreichen WM im eigenen Land soll Japan großes Interesse an einer Teilnahme zeigen.

Dagegen werden nach Informationen der "Daily Mail" die Six Nations um eine Nation aufgestockt. Ein spekulierter Ausschluss Italiens soll kein Thema sein.

