Alexander Schmid (Fischen) hat bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften für die erste deutsche Medaille gesorgt. Der 28-Jährige holte im Parallel-Wettbewerb sensationell die Goldmedaille. Im Finale setzte sich Schmid gegen den Österreicher Dominik Raschner durch.

Zuvor schaltete der DSV-Fahrer nach Filippo della Vite (Italien) und Zan Kranjec (Slowenien) im Halbfinale auch den Norweger Timon Haugan aus. Bei der WM 2021 hatte er sich noch mit dem vierten Platz begnügen müssen.

Lena Dürr scheitert im Viertelfinale

Für Lena Dürr (Germering) war dagegen im Viertelfinale Schluss. Linus Straßer (München) scheiterte bereits in der ersten Runde. Dürr schied nach einem Sieg gegen die Amerikanerin Nina O'Brien (USA) gegen die Norwegerin Marie Therese Tviberg aus. Die 31-Jährige kann sich nun vor allem auf den Slalom am Samstag konzentrieren, in dem Dürr zu den Medaillenkandidatinnen gehört. Tviberg erreichte im Parallel-Wettbewerb indes das Finale gegen die Schweizerin Wendy Holdener.

Slalom-Spezialist Straßer hatte sich im Achtelfinale dem Italiener Luca de Aliprandini geschlagen geben müssen. Andrea Filser (Wildsteig), Fabian Gratz (Altenau) und Sebastian Holzmann (Oberstdorf) konnten sich für die Finalläufe nicht qualifizieren.