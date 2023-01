Köln (SID) - Skispringerin Selina Freitag hat zum Abschluss der Japan-Tour ihren ersten Weltcupsieg nur um Zentimeter verpasst. Die 21-Jährige aus Aue landete im Schneegestöber von Zao knapp hinter Weltcup-Spitzenreiterin Eva Pinkelnig aus Österreich auf Rang zwei, durfte sich aber über das beste Ergebnis ihrer Karriere freuen. Die Olympia-Zweite Katharina Althaus rundete als Siebte das gute DSV-Ergebnis ab.

Freitag lag nach einem Sprung auf 98,5 m schon zur Halbzeit auf Rang zwei, im zweiten Durchgang legte die Schwester des vor einem Jahr zurückgetretenen Ex-Weltmeisters Richard Freitag noch einmal 98,0 m nach. Zu Pinkelnig fehlten ihr nur 1,3 Punkte oder umgerechnet 65 Zentimeter. Anne Odine Ström (Norwegen) lag auf Rang drei bereits deutlich zurück.

Gemeinsam waren Freitag und Althaus am Samstag im ersten Super-Team-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte ebenfalls auf das Podest geflogen. Das DSV-Duo sammelte in sechs Sprüngen 581,8 Punkte und holte Rang drei. Der Sieg ging überlegen an Österreich mit Pinkelnig und Chiara Kreuzer (624,6) vor Norwegen (589,3).

In dem neuen Format, das am 11. Februar auch bei den Männern getestet wird, bilden je zwei Athletinnen einer Nation eine Mannschaft. Der neue Duo-Wettkampf soll vor allem kleineren Nationen entgegenkommen, die kein klassisches Vierer-Team stellen können. Am Start waren immerhin zwölf Länder, vier mehr als beim letzten Mannschaftsspringen im Februar 2022.

Im Gesamtweltcup baute Pinkelnig mit 1016 Punkten ihre Führung vor Althaus (753) aus. Freitag (509) ist Sechste.