Köln - Skispringer Karl Geiger hat auch beim zweiten Weltcup-Fliegen am Kulm in Bad Mitterndorf/Österreich ein starkes Ergebnis im Blick. Einen Tag nach seinem vierten Platz im Auftaktwettbewerb sprang der Oberstdorfer am Sonntag 225,0 m und liegt damit nach dem ersten Durchgang als bester Deutscher mit 227,3 Punkten auf Rang sechs.

Die Führung übernahm der Österreicher Stefan Kraft, der damit die Spitzenposition im Gesamtweltcup vor Geiger weiter festigen könnte. Kraft flog mit 230,0 m zwar deutlich kürzer als der Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit 242,5 m bis auf anderthalb Meter an den Schanzenrekord des Slowenen Peter Prevc herankam. Da Kraft aber bei deutlich schlechterem Wind sprang setzte er sich mit 232,6 Punkten knapp vor dem Japaner (231,9) auf Position eins.

Auch Leyhe fliegt überzeugend

Hinter Geiger, der nur gute zwei Meter hinter Platz drei zurückliegt, überzeugte Stephan Leyhe (Willingen), der in seiner Heimatstadt am vergangenen Wochenende seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, mit 222,5 m auf einem aussichtsreichen zehnten Platz.

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf), am Sonntagmorgen in der Qualifikation bester DSV-Adler, hatte in seinem Flug große Schwierigkeiten, rettete sich aber auf 215,0 m und Platz 16. Pius Paschke (Kiefersfelden) flog mit 204,0 m auf den 17. Rang. Constantin Schmid (Oberaudorf), am Samstag als 13. noch zweitbester Deutscher, verpasste mit 185,0 m als 36. das Finale der besten 30.

