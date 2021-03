München - Der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande hat nach seinem Horror-Sturz beim Skiflug-Weltcup in Planica die erste Nacht im künstlichen Koma gut überstanden.

"Daniel ist im Krankenhaus gut aufgehoben. Er ist gut durch die Nacht gekommen. Die Situation ist stabil, und wie geplant werden heute weitere Untersuchungen durchgeführt", sagte Guri Ekaas, die norwegische Mannschaftsärztin der Skispringer, am Freitag. (Netzreaktionen zum Tande-Sturz in Planica)

Wie Sportchef Clas Brede Braathen dem norwegischen Rundfunk am Freitagabend mitteilte, soll der 27-Jährige am Samstagmorgen aus dem künstlichen Koma aufgeweckt werden. "So wie es aussieht, wird er in den frühen Morgenstunden allmählich aus seinem künstlichen Koma geweckt. Dann werde ich bei ihm sein", sagte Braathen.

Mit voller Wucht auf den Hang geprallt

Norwegens Trainer Alexander Stöckl hatte zuvor in der österreichischen Zeitung "Kurier" noch angegeben, Tande könnte schon am Freitag aus dem Koma geweckt werden. Im Anschluss seien dann "natürlich weitere Tests notwendig". Die Unfallursache ist mittlerweile auch geklärt. "Wir haben das Video analysiert. Es war sein eigener Fehler", sagte Stöckl der "APA", "er war zu offensiv in der ersten Flugphase".

Der 27-jährige Tande hatte im Probedurchgang vor dem ersten Einzel-Wettkampf am Donnerstag kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verloren, war anschließend mit voller Wucht auf den Hang geprallt und daraufhin bewusstlos ins Universitätsklinikum der Hauptstadt Ljubljana geflogen worden.

Team-Olympiasieger Tande, im Dezember noch Skiflug-Weltmeister mit der Mannschaft, erlitt bei seinem Sturz in Planica einen Schlüsselbeinbruch und hatte per Intubation mechanisch beatmet werden müssen. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen.

