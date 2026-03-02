American Football
College Football - Deion Sanders trauert um Quarterback: "Einer meiner Lieblingsspieler"
02.03.2026
- 08:33 Uhr
- ran.de
Deion Sanders, Head Coach der Colorado Buffaloes, trauert um Quarterback Dominiq Ponder. Der 23-Jährige starb bei einem Autounfall.
College-Quarterback Dominiq Ponder von den Colorado Buffaloes ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Sonntag (Ortszeit).
Demnach habe der 23-Jährige am frühen Sonntagmorgen in Boulder County in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen Strommast, bevor er eine Böschung hinunterstürzte und in Flammen aufging.
Ersten Ermittlungen zufolge war Ponder mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, eine umfassende Untersuchung werde jedoch noch erfolgen.
Sanders reagiert erschüttert
Ponder verbrachte die vergangenen zwei Saisons bei den Buffaloes unter Head Coach Deion Sanders. Der frühere NFL-Profi reagierte erschüttert auf die Nachrichten über den Tod seines Spielers.
"Dom war einer meiner Lieblingsspieler!", schrieb Sanders auf X. "Er war beliebt, respektiert und ein geborener Anführer. Lasst uns für alle beten, die ihn kannten und die Gelegenheit hatten, in seiner Gegenwart zu sein. Herr, du empfängst einen guten Menschen."
Ponder kam in der vergangenen Saison in zwei Spielen zum Einsatz, nachdem er 2024 ohne Spielzeit für die Buffaloes geblieben war. Vor seiner Zeit in Colorado spielte er für Bethune-Cookman.