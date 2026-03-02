Deion Sanders, Head Coach der Colorado Buffaloes, trauert um Quarterback Dominiq Ponder. Der 23-Jährige starb bei einem Autounfall.

College-Quarterback Dominiq Ponder von den Colorado Buffaloes ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Sonntag (Ortszeit).

Demnach habe der 23-Jährige am frühen Sonntagmorgen in Boulder County in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen Strommast, bevor er eine Böschung hinunterstürzte und in Flammen aufging.

Ersten Ermittlungen zufolge war Ponder mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, eine umfassende Untersuchung werde jedoch noch erfolgen.