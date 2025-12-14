Erfolg für Fernando Mendoza und die University of Indiana. Der Quarterback wird mit der Heisman Trophy ausgezeichnet.

Große Freude bei Fernando Mendoza. Der Quarterback der University of Indiana wurde in New York als 91. Gewinner der renommierten Heisman Memorial Trophy ausgezeichnet. Er erhielt bei der Abstimmung 2.362 Punkte, darunter 643 Stimmen für den ersten Platz.

Zweiter wurde Vanderbilt-Spielmacher Diego Pavia mit 1.435 Punkten und 189 Stimmen, Platz drei belegte Notre-Dame-Running-Back Jeremiyah Love mit 719 Zählern und 43 Stimmen.

Mendoza ist Indianas erster Heisman-Gewinner, die bisher beste Platzierung der Universität war der zweite Platz von Anthony Thompson im Jahr 1989.