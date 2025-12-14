College Football
College: Indiana-Quarterback Fernando Mendoza mit Heisman Trophy ausgezeichnet
- Veröffentlicht: 14.12.2025
Erfolg für Fernando Mendoza und die University of Indiana. Der Quarterback wird mit der Heisman Trophy ausgezeichnet.
Große Freude bei Fernando Mendoza. Der Quarterback der University of Indiana wurde in New York als 91. Gewinner der renommierten Heisman Memorial Trophy ausgezeichnet. Er erhielt bei der Abstimmung 2.362 Punkte, darunter 643 Stimmen für den ersten Platz.
Zweiter wurde Vanderbilt-Spielmacher Diego Pavia mit 1.435 Punkten und 189 Stimmen, Platz drei belegte Notre-Dame-Running-Back Jeremiyah Love mit 719 Zählern und 43 Stimmen.
Mendoza ist Indianas erster Heisman-Gewinner, die bisher beste Platzierung der Universität war der zweite Platz von Anthony Thompson im Jahr 1989.
Heisman Trophy: Mendoza mit makelloser Bilanz
Der 1,95 Meter große Signal-Caller aus Miami ist sowohl der Big Ten Offensive Player of the Year als auch der Quarterback of the Year. Der 22-Jährige führte Indiana zum Sieg in der Big Ten Championship 2025 gegen Ohio State und auf den Nummer-1-Seed der College-Playoffs.
Indiana erreichte unter Mendoza eine Bilanz von 13-0. Er warf dabei für 2.980 Yards und 33 Touchdowns. Zudem erlief er sechs weitere Touchdowns selbst.
Er ist der 39. Quarterback, dem die Ehre der Auszeichnung zuteilwird. Im kommenden Draft gilt er als aussichtsreicher Pick.