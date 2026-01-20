Sport Allgemein Football
College Football: Indiana Hoosiers feiern ersten Titel
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 07:30 Uhr
- SID
Die Indiana Hoosiers haben erstmals den US-College-Titel im Football gewonnen.
Mit einem 27:21-Finalsieg gegen die Miami Hurricanes im Hard Rock Stadium krönte das Team um Quarterback Fernando Mendoza eine perfekte Saison mit 16 Siegen.
Mendoza, Gewinner der Heisman Trophy, erzielte im letzten Viertel per Hechtsprung in die Endzone einen entscheidenden Touchdown. "Oh mein Gott, er ist so tough", lobte Headcoach Curt Cignetti: "Er steht immer wieder auf; einfach ein großartiger Wettkämpfer."
Seit Cignetti 2023 übernahm, formte er aus einem erfolglosen Programm ein Spitzenteam. "Wir haben eine nationale Meisterschaft an der Indiana University gewonnen – es ist möglich. Ich freue mich so sehr für unsere Fans, ich kann es nicht in Worte fassen", sagte der Coach.