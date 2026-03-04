Der VfB Stuttgart hat die European League of Football verklagt. Es geht um ausstehende Zahlungen nach dem ELF-Finale 2025.

Am 7. September 2025 sicherten sich die Stuttgart Surge im Finale der European League of Football den Titel.

Gegen die Vienna Vikings gewannen die Schwaben damals vor rund 37.000 Zuschauern in der MHP-Arena mit 24:17.

Doch das Finale scheint ein Nachspiel zu haben. Wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, befindet sich Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart mittlerweile in einem Rechtsstreit mit der ELF.

Demnach soll der VfB das Stadion für rund 350.000 Euro plus einer Beteiligung an den Catering-Umsätzen an die ELF vermietet haben.