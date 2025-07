Sonntag, 6. Juli, 16:15 Uhr: Nordic Storm at Hamburg Sea Devils - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Anfang Mai hatte es den ersten richterlichen Beschluss gegeben, der die Insolvenz in Eigenverwaltung nach sich zog. Damit haben die Thunder weiterhin die Chance, aus eigener Kraft einen Neuanfang zu schaffen.

Die Berlin Thunder, Gründungsmitglied der European League of Football , stehen vor sportlich sowie strukturell schwierigen Zeiten. Aktuell läuft gegen den Verein ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Die Berlin Thunder befinden sich in einer brenzligen Lage. Sportlich läuft es nicht sonderlich gut und auch monetär steht der ELF-Klub kurz vor der Insolvenz.

Berlin Thunder: Zweifel am Erhalt des Klubs

Aktuell kämpfen die Hauptstädter um ihren Startplatz in der ELF für die nächsten Jahre. Moka sagt dazu in einem Interview mit dem "rbb": "Ehrlich gesagt gab es schon Momente, an denen wir uns gefragt haben, ob wir das alles hier noch weitermachen können."

Und weiter: "Wir wollten den Laden nicht dichtmachen, sondern versuchen, ihn zu sanieren." Dazu müssen sie die Vereinsstrukturen erneuern und einen Schuldenplan erstellen.

Der sportliche Erfolg leidet darunter zunächst. Die Bilanz der Berliner in der aktuellen Saison lautet: zwei Siege bei fünf Niederlagen. Moka hat sich auch dazu geäußert: "Hätten wir auf Teufel komm raus versucht, sportliche Erfolge einzufahren, hätten wir uns wirtschaftlich definitiv übernommen."