ELF-Endspiel 2024 findet auf Schalke statt

Das Finale der European League of Football 2024 wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen. Das teilte die ELF am Freitag mit.

Von Chris Lugert

Große Kulisse für das Finale der European League of Football (ELF) im kommenden Jahr: Wie die Liga am Freitag mitteilte, wird das Finale der Saison 2024 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen. Das Spiel ist für den 22. September 2024 terminiert.

"Mit dieser Entscheidung setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unserer Liga. Die VELTINS-Arena gehört zu den schönsten und attraktivsten Multifunktionsarenen in Europa und wir sind stolz darauf, den Football-Fans in diesem großartigen Rahmen das Championship Game der Saison 2024 präsentieren zu können", sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football: "Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich die VELTINS-Arena als Bühne für herausragende Events im Sport- und Showgeschäft etabliert."

Das Stadion des aktuellen Fußball-Zweitligisten Schalke 04 bietet knapp über 54.000 Sitzplätze. "Ob Fußball, Biathlon, Konzerte oder Motorsport – die VELTINS-Arena stellt ihre einmalige Atmosphäre immer wieder eindrucksvoll unter Beweis", sagte Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands beim S04: "Wir freuen uns sehr darüber, Gastgeber des Finales 2024 der European League of Football zu sein und Fans aus der ganzen Welt in Gelsenkirchen begrüßen zu dürfen."

In diesem Jahr wird das Endspiel in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ausgetragen, Heimspielstätte des ELF-Teams Rhein Fire. Das Finale steigt am 24. September. In der Debütsaison 2021 war Düsseldorf Schauplatz des Championship Games, im vergangenen Jahr wurde der Meister im österreichischen Klagenfurt gekürt. Tickets für das Endspiel 2024 können ab sofort hier erworben werden.