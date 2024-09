Anzeige

Das Final-Wochenende in der European League of Football wird standesgemäß eingeläutet: Die ELF expandiert, diesmal in Richtung Norden.

Am Abend vor dem Championship Game zwischen den Vienna Vikings und Titelverteidiger Rhein Fire (ab 15:30 Uhr Live auf ProSieben, Joyn, in der ran-App und auf ran.de) hat die ELF die dänische Hauptstadt Kopenhagen als neuen Standort der kontinentalen Liga bekanntgegeben.

Nordic Storm geht in der Saison 2025 als 18. Team an den Start.

"Es war immer unser Wunsch und ein großes Ziel, eine Franchise aus Skandinavien in der European League of Football aufzunehmen", sagte ELF-Boss Zeljko Karajica. Der Eintritt in den nordeuropäischen Markt bedeute in jeder Hinsicht einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung unserer Liga, sagte Karajica.