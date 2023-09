ELF-Finale: Rahmenprogramm mit Flag-Football-Charity-Match, Award-Vergabe und Fanmeile

In der ELF & Friends-Mannschaft von Werner treten neben dem Streamer Ronny Berger, Podcaster David Martin und Football-Influencerin Stephanie Schutta auch Fernsehmoderator Oliver Geissen und Christoph "Icke" Dommisch an.

Darüber hinaus hält der Samstag noch zwei weitere Highlights bereit. So steigt am Nachmittag ein Benefiz-Flag-Football-Match zwischen zwei Prominenten-Teams, die von den früheren NFL-Profis Björn Werner , Co-Eigentümer der Berlin Thunder, und Kasim Edebali , ehemaliger NFL-Profi und Ex-Spieler der Hamburg Sea Devils, geleitet werden.

So wird bereits am Samstag ab 12 Uhr auf der Eventfläche neben der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena, dem Austragungsort des Endspiels, ein Rahmenprogramm angeboten. Beim "Football Family Day" können große und kleine Football-Fans ihr Können bei verschiedenen Challenges unter Beweis stellen, zudem wird auf der Showbühne für Unterhaltung gesorgt.

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des ELF-Finals zwischen Rhein Fire und Stuttgart Surge am Sonntag, 24. September 2023 ( ab 14:55 Uhr live im Free-TV auf ProSieben, im Livestream auf ran.de und in der ran-App sowie auf Joyn ).

Rund um das ELF-Finale am Sonntag ( ab 14:55 Uhr live im Free-TV auf ProSieben, im Livestream auf ran.de und in der ran-App sowie auf Joyn ) wartet ein großes Bühnenprogramm auf alle Football-Fans. Einen Tag vor dem Endspiel gibt es ein Flag-Football-Match mit prominenten Gästen und die ELF Honors werden vergeben.

ELF-Finale mit Rahmenprogramm: Flag Football für den guten Zweck

Der Erlös des Ticket-Verkaufs und der Spendenaktion rund um die Partie, die ab 16:10 Uhr im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn übertragen wird, kommt in Zusammenarbeit mit Viva con Agua Trinkwasserprojekten in Uganda zugute.

Die Non-Profit-Organisation hat sich dem Motto "Wasser für alle - alle für Wasser" verschrieben und setzt sich weltweit für sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen ein.