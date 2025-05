Nach einer Station bei den Hamilton Tiger-Cats in der Canadian Football League wagt Tagovailoa nun den Schritt in die ELF .

Zuvor lief der Quarterback für die University of Alabama auf. Geschichte schrieb er daraufhin bei den Maryland Terrapins. Dort gelangen ihm über 11.000 Passing Yards, womit er in die Riege der erfolgreichsten Passgeber in der Geschichte der Big Ten Conference aufstieg.

Der US-Amerikaner freut sich ebenfalls auf die neue Station: "Ich bin wirklich begeistert von dieser Chance, Football für die Hamburg Sea Devils zu spielen. Ich freue mich darauf, mich mit den besten Spielern Europas zu messen und dem Team alles zu geben, was ich habe."

Im ersten Heimspiel der Saison - wenn die Sea Devils am 31. Mai Stuttgart Surge im Bremer Weserstadion empfangen - wird der Neuzugang dann auch mit von der Partie sein.

Die Vorfreude auf allen Seiten ist riesig. "Der Wechsel von Taulia Tagovailoa ist nicht nur sportlich ein echter Coup für die Sea Devils, sondern auch ein starkes Zeichen für die Entwicklung der ELF. Dass sich ein Quarterback mit diesem College-Background für unsere Liga entscheidet, zeigt, wie weit wir in der internationalen Wahrnehmung gekommen sind. Die ELF ist auch in Nordamerika auf dem Radar. Das ist ein Gewinn für die ganze Liga, für alle Teams, Spieler und Fans in Europa", sagt Patrick Esume, Commissioner der European League of Football.