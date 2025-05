Anzeige

16 – Fehervar Enthroners Die Ungarn sind Dauergast auf dem letzten Platz in unserem Power Ranking. Und daran wird sich wohl auch dieses Jahr nichts ändern, denn die Enthroners bekamen zum Saisonauftakt gegen die Wroclaw Panthers (12:55) gleich mal ordentlich eins auf den Deckel. Die Verteidigung hat mehr Löcher als ein Golfplatz und bekam gleich sechs Touchdowns eingeschenkt, es sieht so aus, als könnten die Enthroners ihren Platz am Tabellenende noch lange halten.

15 – Helvetic Mercenaries Die Schweizer Franchise schlug in der Offseason mit dem Signing von Keelan Cole Sr. große Wellen. Der Ex-NFL Wide Receiver, der von 2017 bis 2023 bei den Jaguars, Jets und Raiders aktiv war, lieferte in der NFL immerhin 2832 Receiving Yards und 15 Touchdowns. Bei seinem ELF-Debut halfen aber auch 6 Catches für 95 Yards nicht, die Schweizer sind in der Breite einfach nicht gut genug aufgestellt und verloren mit 12:56 gegen Nordic Storm.

14 – Cologne Centurions Die heftigste Niederlage der Woche kassierten aber weder die Enthroners noch die Mercenaries, sondern die völlig überforderten Kölner. Insgesamt 576 Yards bekam die Defense der Centurions bei der 14:63 Niederlage in Berlin reingestopft, satte 455 davon durch die Luft. Berlin-Quarterback Jakeb Sullivan brachte 22 von 24 Pässen an, Gegenwehr scheinbar Fehlanzeige. Wenn sich die Defense in der frühen Bye Week nicht schleunigst berappelt, droht den Centurions dieses Jahr Übles.

13 – Prague Lions Prag verlor zwar mit 6-28 gegen den Vorjahresfinalisten aus Wien, aber dieser Auftritt und die enge erste Halbzeit (6-14) machen Hoffnung, dass die Tschechen zumindest gegen die Teams im Mittelfeld dagegenhalten können. Besonders der Homegrown Running Back Adam Zouzelka (89 Yards, 1 Touchdown) bereitete jede Menge Freude.

12 – Raiders Tirol Die Raiders waren gegen die Ravens zwar lange mit 7:6 in Führung, kamen im Schlussviertel aber gehörig unter die Räder. Fun Fact: Die Raiders hatten in allen drei Jahren in der ELF einen 8:4-Record. Bleibt abzuwarten, ob sie ihr Niveau mit jeweils zwei Duellen gegen die Vikings, Rhein Fire und die Ravens (Spoiler: alle sehr weit vorne im Power Ranking) dieses Jahr halten können.

11 – Hamburg Sea Devils Taulia Tagovailoa ist das Hammer-Signing der Sea Devils diese Woche! Der Bruder von Dolphins-QB Tua hat in seiner College-Karriere bei Maryland gleich drei 3.000-Yards-Saisons vorzuweisen! Aber wir beruhigen uns. Diese Woche versucht erst mal noch der Deutsche Moritz Maack, den ersten Saisonsieg einzufahren. Nächste Woche machen die Seeteufel dann vielleicht einen Sprung.

10 – Berlin Thunder 63 Punkte erzielten die Thunder gegen eine völlig überforderte Kölner Defensive. Aber wie viel ist diese Leistung und die komplett absurde Statline von QB Jakeb Sullivan (22/24, 413 Yards, 7 TDs) wirklich wert? Diese Woche werden wir es erfahren, wenn die Berlin Thunder in München auf eine der Top-Defenses der Liga treffen (Sonntag, 16:15 Uhr auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn).

9 – Madrid Bravos Die Bravos hatten das Glück auf ihrer Seite, gewannen durch ein verpasstes Field Goal mit ablaufender Uhr hauchdünn mit 13:12 gegen die Sea Devils. Da muss vor dem Duell mit den Frankfurt Galaxy (Samstag, 18:50 Uhr auf ran.de und Joyn) noch einiges besser werden, wenn die Bravos auch dieses Jahr um den Playoff-Einzug spielen wollen.

8 – Panthers Wroclaw Den deutlichen 55:12-Sieg gegen Fehervar sollte man zwar nicht zu hoch einordnen, aber die Offensive der Panthers um Quarterback DJ Irons (5 Total TDs) hat schon sehr viel Spaß gemacht. Achso, und Special Teams Player of the Year Devan Burrell macht da weiter, wo er aufgehört hat. Mit einem Punt Return Touchdown und einem Pick Six erzielt er alleine so viele Punkte wie das gesamte Team der Enthroners.

7 – Frankfurt Galaxy Die 20:33-Niederlage im Auftaktspiel gegen Stuttgart zeigt: Die Lücke zu den Teams oben ist noch da, aber Frankfurt hat mehr Potenzial als vergangene Saison. Besonders ein gesunder Sandro Platzgummer könnte ein absoluter Gamechanger sein. Im ersten Spiel kam er auf jeweils 48 Rushing und Receiving Yards, er dürfte der Dreh- und Angelpunkt der Galaxy-Offense sein.

6 – Nordic Storm Was für ein verrücktes Debüt für die neue Franchise aus Dänemark & Schweden. Eigentlich läuft alles super, die Superstars wie Quarterback Jadrian Clark und Running Back Glen Toonga (beide Doppel-Champions mit Rhein Fire) liefern ab. Doch dann reißt kurz vor der Halbzeit die Achillessehne von Back Glen Toonga (Gute Besserung!) und die Frage stellt sich: Wie gut ist dieses Team ohne den MVP der vergangenen Saison?

5 – Paris Musketeers Unglückliches Debüt für Ex-NFL Coach Jack del Rio und seine Musketiere, denn gegen einen schwächelnden Vorjahres-Champion wäre mehr drin gewesen. Die Analyse nach der 15:17-Niederlage gegen Rhein Fire ist einfach: Die Offense muss finishen, fünf Field Goals trotz zahlreicher Drives in der gegnerischen Hälfte sind zu wenig. Zudem ist die O-Line noch zu löchrig, Quarterback Jaylon Henderson wurde gleich sechsmal gesackt.

4 – Rhein Fire Der Vorjahres-Champ startete wieder mit einem Sieg, allerdings ohne wirklich zu überzeugen. Zwei positive Ausrufezeichen gibt es: Die Beine von Chad Jeffries – er erlief mehr Yards als die drei Running Backs gemeinsam – und die Defensive, die wieder einmal clutch war, wenns drauf ankam: keinen Touchdown zugelassen und zusätzlich die game-winning Interception von Flamur Simon.

Rhein Fire © IMAGO/Nico Herbertz

3 – Munich Ravens Defensive Dominanz im Alpenduell: In 32 Laufversuchen der Tirol Raiders ließen die Bayern nur 58 Yards zu!! Das sind gerade mal 1,81 Yards pro Versuch und ein Grund, warum die Münchner nur sieben Zähler zuließen. Die Offensive muss noch ins Rollen kommen, aber dieser Auftakt wird dem Head Coach Kendral Ellison, der gleichzeitig auch Defensive Coordinator ist, auf jeden Fall gefallen.

2 – Stuttgart Surge Die Surge wollten sich in der Offseason in den Lines verstärken und das scheint gut funktioniert zu haben. Mit 235 Rushing Yards überrollten die Stuttgarter die Frankfurt Galaxy und setzten im Derby ein klares Ausrufezeichen, wer in der West Division die Nummer 1 ist. Diese Position wollen sie auch im zweiten Division-Duell verteidigen, am Sonntag sind sie bei den Paris Musketeers zu Gast (ab 12:45 Uhr auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn).