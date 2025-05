ELF: Hamburg Sea Devils zu Quarterback-Tausch gezwungen

Die Sea Devils unterlagen den Madrid Bravos im ersten Spiel der neuen Saison mit 12:13 und reihen sich derzeit auf dem letzten Platz in der North-Division ein.

Aufgrund einer Verletzung müssen die Hamburg Sea Devils bereits früh in der ELF -Saison reagieren. Quarterback Micah Leon fällt bis auf Weiteres aus und wurde auf die "Injured Reserve"-Liste gesetzt.

Der Start in die fünfte Saison der ELF verläuft für die Hamburg Sea Devils nicht nach Plan. Die Franchise muss ihren Quarterback Micah Leon ersetzen.

Am Samstag in Week 2 tritt die Franchise aus Hamburg bei den Prague Lions an.

Micah Leon wechselte erst in diesem Jahr nach Hamburg, nachdem der US-Amerikaner mehrere Universitäten in seiner Heimat durchlaufen hatte.