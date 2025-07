Das Volksparkstadion sollte an diesem Sonntag den Rahmen für das Heimspiel der Hamburg Sea Devils gegen Rhein Fire am 10. Spieltag der ELF-Saison 2025 bilden. Doch daraus wird nichts. Wegen des Rasens. Der neue Spielort steht fest.

Doch kein Umzug für das Spiel gegen den Titelverteidiger: Die Hamburg Sea Devils werden Rhein Fire am Sonntag nicht wie geplant im Volksparkstadion, sondern in ihrer üblichen Heimspielstätte Stadion Hoheluft empfangen. Der Kickoff der Partie vom 10. Spieltag der European League of Football (ELF) erfolgt um 16:25 Uhr.

Das gaben der zweimalige Championship-Game-Teilnehmer der ELF und der Fußball-Bundesligist Hamburger SV, der seine Spiele im Volksparkstadion ausrichtet, bekannt. Als Grund genannt wird "der Zustand des Rasens, der aktuell nicht die nötige Qualität für ein sicheres Footballspiel aufweist".

Von erheblichen Schäden des Grüns ist die Rede, zum Einen wegen der teils heftigen Niederschläge der vergangenen Wochen, zum Anderen wegen diverser Veranstaltungen, bei denen der Rasen komplett mit begehbaren Platten abgedeckt wurde. Unter anderem traten Komiker Chris Tall sowie die Musikstars Chris Brown und Ed Sheeran – Letzterer gleich drei Mal – in der Arena auf.

In der Mitteilung heißt es weiter: "Die Spielfähigkeit des Platzes wird nach Einschätzung der Platz-Experten auch nach dem Konzert der Imagine Dragons in dieser Woche nicht herzustellen sein und es besteht daher ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Spieler." Deshalb hätten beide Vereine "in enger Abstimmung" entschieden, die Partie in das 8000 Zuschauer fassende Stadion im Stadtteil Eppendorf zu verlegen.