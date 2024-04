ELF: Helvetic Guards bekommen nach nur einem Jahr einen neuen Namen

Anzeige

Die Helvetic Guard wird es ab der kommenden Spielzeit in der European League of Football nicht mehr geben. Das heißt aber nicht, dass die Franchise aufgelöst wird.

Die Fans in der European League of Football müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen: Die Helvetic Guard aus der Schweiz werden nach ihrer Premierensaison 2023 in der kommenden Saison mit einem neuen Namen an den Start gehen.

Grund dafür ist ein Besitzer-Wechsel bei den Zürchern. "Natürlich ist es schade, dass der Weg der Helvetic Guards in der ELF endet. Auf der anderen Seite sind wir glücklich, den Football-Fans in der Schweiz auch in der bevorstehenden Saison 2024 eine Franchise anbieten können", sagte CEO Zeljko Karajca.

Zweifel an der Teilnahme am Spielbetrieb hat er nicht. "Die neuen Owner sind hochmotiviert und es besteht kein Zweifel daran, dass sie ein starkes Team ins Rennen schicken werden."