ELF-Coup: Milano Seamen holen Ex-NFL-Head-Coach Jon Gruden

"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass die American-Football-Legende Jon Gruden als Berater mit uns zusammenarbeiten wird. Gruden gewann 2002 den Super Bowl mit Tampa Bay. Gruden wird uns helfen, unsere Organisation in jeder Hinsicht zu verbessern. Er hat bereits begonnen, mit unserem Trainerstab zusammenzuarbeiten", heißt es in der Bekanntgabe.

Allerdings konnte er die Erwartungen nicht erfüllen und verpasste in den ersten drei Spielzeiten stets die Playoffs. In der vierten Spielzeit, der Saison 2021, sorgte Gruden abseits des Spielfeldes für einen großen Skandal.

Der öffentliche Druck auf Gruden wurde so groß, dass er am 11. Oktober 2021 nach fünf Saisonspielen seinen Rücktritt bekanntgab. Danach bekleidete er kein Vollzeit-Amt mehr, war aber im vergangenen Jahr teilweise bei den New Orleans Saints zu sehen. Als Berater soll er unter anderem dabei geholfen haben, den damals neu verpflichteten Quarterback Derek Carr in das Spielsystem zu integrieren. Carr hatte bei den Raiders noch unter Gruden gespielt.

Nun wartet eine neue Aufgabe in Europa auf ihn. Die Milano Seamen nahmen 2023 erstmals an der ELF teil und gewannen nur zwei von zwölf Saisonspielen. Dadurch belegten sie den letzten Platz in der Central Conference.