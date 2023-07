Anzeige

Die Fehervar Enthroners haben in der European League of Football in Week 9 die nächste Klatsche kassiert. Bei den Frankfurt Galaxy setzte es ein deutliches 0:46.

Der Erfolg der Hessen war wenig überraschend nie gefährdet. Quarterback Jakeb Sullivan warf 251 Yards und vier Touchdowns. Er hatte letzte Woche sein Comeback gefeiert, nachdem er sich im ersten Saisonspiel am Knie verletzt hatte.

Die Galaxy bleibt weiterhin auf Playoff-Kurs, Frankfurt steht nach dem Sieg bei einer 7:1-Bilanz.

Für die chancenlosen Enthroners war es die siebte Niederlage im achten Saisonspiel in der ELF. Der einzige Sieg bislang war das abgesagte und für die Enthroners mit 35:0 gewertete Spiel gegen die Prague Lions.