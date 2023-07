Anzeige

Stuttgart Surge feiert bei den Milano Seamen einen Kantersieg und steht an der Spitze der Central Conference. Die Schwaben stellen gleich zwei neue Rekorde in der European League of Football auf.

Rekordspiel in Mailand am Samstagabend!

Stuttgart Surge hat den Milano Seamen am Samstag keine Chance gelassen und einen 78:27-Auswärtssieg gefeiert. Nie erzielte eine Franchise in der European League of Football mehr Punkte.

Die Schwaben bauten damit ihre Bilanz in Week 9 der ELF auf 7:1 aus. Die Surge führen die Central Conference an, die Seamen bleiben mit einer Bilanz von 1:7 auf dem letzten Tabellenplatz.

Dabei begann die Partie für die Seamen gut, nach zwei Touchdowns führten sie mit 14:0. Zum Ende des ersten Viertels hatten die Stuttgarter aber bereits zum 21:21 ausgeglichen und zogen im weiteren Spielverlauf davon.