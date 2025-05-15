ELF live: European League of Football im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn

Die ELF-Saison 2025 ist in der heißen Phase! Wer kann Rhein Fire vom Thron stoßen oder schafft die Mannschaft den "Threepeat"? Alle Informationen zur neuen Spielzeit im Überblick. Nach dem Erfolg der vergangenen Spielzeiten verspricht auch die neue Saison der European League of Football wieder Spannung, Action und Football auf Topniveau – und das quer durch Europa. Die ELF LIVE und kostenlos auf Joyn Mit 17 Mannschaften aus ganz Europa ist die ELF so international wie nie zuvor. Neben etablierten Namen wie Rhein Fire und den Vienna Vikings mischt mit Nordic Storm auch eine neue Franchise mit.

Wer schafft es in die Endrunde, wer enttäuscht – und wer wird zum neuen Star der Liga? ran liefert euch alle Infos zur neuen Saison, den Teams und der Übertragung im Free-TV und Livestream.

ELF: Die TV-Übertragungen der aktuellen Woche Die Übertragungen für das kommende Wochenende werden in Kürze bekanntgegeben.

ELF 2025: Wann beginnt die neue Saison? Die neue Saison der European League of Football beginnt am 17. Mai 2025.

ELF: Wann endet die Saison 2025? Das Finale der ELF-Spielzeit 2025 findet am 7. September 2025 in Stuttgart statt.

ELF: Wird die Saison im Free-TV übertragen? Ja. Jeden Sonntag werden zwei ausgewählte Partien des Spieltags auf ProSieben Maxx im Free-TV übertragen.

ELF 2025: Welche Partien werden im Livestream gezeigt? Pro Spieltag werden drei Duelle kostenlos im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App zu sehen sein. Eines am Samstag, zwei weitere am Sonntag. Sämtliche ELF-Spiele dieser Saison kannst du dir über Joyn+ anschauen.

