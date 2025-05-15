Anzeige
ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

ELF: Finale der European League of Football im Free-TV & im kostenlosen Stream - Stuttgart Surge gewinnt Finale

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 08:30 Uhr
  • ran.de

Die ELF-Saison hat ihren Gewinner! Im Finale konnte Stuttgart Surge die Vienna Vikings bezwingen. ran hat alle Infos.

In der European League of Football stand am Sonntag das Highlight der Saison auf dem Programm. Im Endspiel kämpften der deutsche Vertreter Stuttgart Surge und die Vienna Vikings aus Österreich um den Titel. Stuttgart konnte sich mit 24:17 durchsetzen.

Anzeige
Anzeige
Stuttgart Surge

Das ELF-Finale im Relive kostenlos auf Joyn!

Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings im Relive auf Joyn sehen.

Anzeige

ran liefert euch alle Infos.

Anzeige

ELF: Die TV-Übertragungen der vergangenen Woche

  • Sonntag, 7. September, 14:30 Uhr: Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings - Ergebnis: 24:17 

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

ELF 2025: Wann hat die Saison begonnen?

Die Saison der European League of Football hat am 17. Mai 2025 begonnen.

ELF: Wann endete die Saison 2025?

Das Finale der ELF-Spielzeit 2025 findet fand am 7. September 2025 in Stuttgart statt.

Anzeige

ELF: Wurde die Saison im Free-TV übertragen?

Ja. Jeden Sonntag wurden zwei ausgewählte Partien des Spieltags auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Das Finale lief derweil live auf ProSieben.

Anzeige

ELF 2025: Welche Partien wurden im Livestream gezeigt?

Pro Spieltag wurden drei Duelle kostenlos im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App zu sehen sein. Eines am Samstag, zwei weitere am Sonntag.

Sämtliche ELF-Spiele dieser Saison kannst du dir über Joyn+ anschauen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

ELF 2025: Welche Teams nahmen an der Saison teil?

North Division:

  • Berlin Thunder
  • Hamburg Sea Devils
  • Nordic Storm
  • Rhein Fire

East Division:

  • Fehérvár Enthroners
  • Panthers Wroclaw
  • Prague Lions
  • Vienna Vikings

South Division:

  • Helvetic Mercenaries
  • Madrid Bravos
  • Munich Ravens
  • Raiders Tirol

West Division:

  • Cologne Centurions
  • Frankfurt Galaxy
  • Paris Musketeers
  • Stuttgart Surge
Mehr News und Videos zur ELF
Geyer ELF
News

ELF 2026: Elf Teams kündigen Rückzug an

  • 09.09.2025
  • 10:23 Uhr
Fans bei der ELF
News

Kommentar: ELF-Finale zeigt, was möglich ist

  • 09.09.2025
  • 09:39 Uhr
Surge
News

Perfektes "Finale dahoim": Stuttgart feiert ELF-Titel

  • 09.09.2025
  • 09:36 Uhr

ELF: "The Voice of Germany"-Kandidat Vasco Jose Mano singt beide Hymnen

  • Video
  • 03:12 Min
  • Ab 0

ELF-Champion: Surge-Party im VfB-Stadion

  • Video
  • 02:22 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Geyer-Gala! Surge-Star zaubert im Finale

  • Video
  • 02:20 Min
  • Ab 0

ELF: Ickes Mikro fliegt! Surge-Star sorgt für völliges Chaos

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0

ELF: Vom VfB-Fan zum Surge-Titelheld! Louis Geyer emotional

  • Video
  • 02:03 Min
  • Ab 0

ELF: Vikings staunen! Surge-Duo dreht richtig auf

  • Video
  • 02:02 Min
  • Ab 0

ELF: Surge-TD? Von wegen! Vikings fliegen dazwischen

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0