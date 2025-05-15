In der European League of Football stand am Sonntag das Highlight der Saison auf dem Programm. Im Endspiel kämpften der deutsche Vertreter Stuttgart Surge und die Vienna Vikings aus Österreich um den Titel. Stuttgart konnte sich mit 24:17 durchsetzen.

Die ELF-Saison hat ihren Gewinner! Im Finale konnte Stuttgart Surge die Vienna Vikings bezwingen. ran hat alle Infos.

Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings im Relive auf Joyn sehen.

ELF: Die TV-Übertragungen der vergangenen Woche

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Saison der European League of Football hat am 17. Mai 2025 begonnen.

Das Finale der ELF-Spielzeit 2025 findet fand am 7. September 2025 in Stuttgart statt.

Ja. Jeden Sonntag wurden zwei ausgewählte Partien des Spieltags auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Das Finale lief derweil live auf ProSieben.

ELF: Wurde die Saison im Free-TV übertragen?

ELF 2025: Welche Partien wurden im Livestream gezeigt?

Pro Spieltag wurden drei Duelle kostenlos im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App zu sehen sein. Eines am Samstag, zwei weitere am Sonntag.

Sämtliche ELF-Spiele dieser Saison kannst du dir über Joyn+ anschauen.