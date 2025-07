Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football, hat in einem Interview auf die Vorwürfe der EFA reagiert, in der sich einige der ELF-Franchises zusammengeschlossen haben. Karajica zeigt sich teilweise selbstkritisch, andere Vorwürfe weist er zurück.

Die European Football Alliance (EFA), ein kürzlich gegründeter Zusammenschluss aus acht Franchises der European League of Football (ELF), hatte am Tag zuvor eine Pressemitteilung veröffentlicht, in dem sie strukturelle Reformen, wirtschaftliche Fairness und Transparenz für die Zukunft des europäischen Footballs fordert und die Führung der ELF teilweise hart kritisierte.

"Die Liga hat es in den vergangenen fünf Jahren nicht geschafft, das operative Niveau, die wirtschaftliche Stabilität oder die Rahmenbedingungen für sportlichen Erfolg nachhaltig zu verbessern. Trotz wachsender Fanbasis ist es nicht gelungen, verlässliche Partnerschaften mit Sponsoren aufzubauen oder zentrale Einnahmen fair und transparent zu verteilen. Neue Franchises wurden ohne fundierte Prüfung aufgenommen, wirtschaftliche Schieflagen und Insolvenzen waren die Konsequenz", zog die EFA in dem Statement Bilanz.

"Als Folge leidet der sportliche Wettbewerb, Spieler sind einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt und das Vertrauen von Investoren, Partnern und Fans schwindet zunehmend. Die Franchises der EFA können und werden diesen Kurs nicht länger mittragen. Wir fordern eine grundlegende Neuausrichtung der Liga mit echter Transparenz, wirtschaftlicher Fairness und struktureller Verantwortung", stand weiter in der Pressemitteilung zu lesen.

Aus den Erfahrungen der fünf Jahre zweifle man "ernsthaft an der Dialogbereitschaft und Reformfähigkeit des aktuellen Liga-Managements. Daher behalten sich die Mitglieder der EFA ausdrücklich vor, alle Optionen zu prüfen, die dem langfristigen Erhalt und der Weiterentwicklung ihrer Organisationen dienen", erklärten die Vertreter der EFA zum Abschluss.