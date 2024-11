"Es ist eine persönliche Entscheidung, die es mir ermöglicht, persönliche und berufliche Ziele in den USA zu verfolgen", erklärt Mattioli. Er fügt hinzu: "Die letzten zwei Jahre waren einige der besten meines Lebens, und ich fühle mich geehrt, diesem Team und dieser Organisation gedient zu haben. Die Musketeers sind in guten Händen und werden weiterwachsen und neue Höhen erreichen."

Genau einen Monat später, in dem die Musketeers sonst keine weiteren Deals verkündeten, folgte die Enttäuschung. Aus dem Nichts gaben Mattioli und die Franchise ihre sofortige Trennung bekannt. Von einem "Rücktritt" des US-Amerikaners war die Rede.

Die Paris Musketeers befinden sich in einem plötzlichen und unerwarteten Umbruch. Erst Ende Oktober konnten die Fans der französischen Franchise jubeln: Cheftrainer Marc Mattioli sagte zu, das noch junge Team eine weitere Saison zu trainieren.

Die Paris Muskeeters sorgten vergangene ELF-Saison für so manche Überraschung. In der Offseason befinden sie sich im Umbruch. Der Grund ist auch ein plötzlicher Trainerwechsel.

Musketeers wuchsen zum Contender

Dabei formte der Coach in seinen zwei Jahren das, was nur wenige für möglich hielten: auf Anhieb eine erfolgreiche Pariser Mannschaft. Die Musketeers traten der ELF im Jahr 2022 bei. Gleich in ihrem zweiten Jahr erreichten sie das Halbfinale.

Grund dafür waren neben eines extrem starken Quarterbacks Zach Edwards und einer Top-5 Defense auch ein taktisch versiertes Trainerteam. Mattiolis System und seine Art, ein Team zu führen funktionierten. Durch seinen Abgang muss sich das Team nun neu finden.

"Ich danke der Geschäftsführung und den Eigentümern, dass sie mir diese Chance gegeben haben und ich dieses Abenteuer von Anfang an mit ihnen erleben durfte. Danke an die Trainer und Mitarbeiter in den vergangenen zwei Jahren. Wir haben eine Verbindung geschaffen, die für immer halten wird, und ich bin stolz auf die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben", sagt Mattioli.