Die Stuttgart Surge dürfen den Einzug in die Semi Finals in der ELF feiern! Die deutsche Franchise tankte sich mit 41:17 gegen die Madrid Bravos durch.

Die Playoffs in der ELF sind da! In der Wild Card Round überrollen die Stuttgart Surge die Madrid Bravos und lösen das Ticket für das Halbfinale.

Im Halbfinale warten nun die Munich Ravens, die eine Bye Week hatten. Die Teams trafen bereits in der regulären Saison in zwei Partien aufeinander, Stuttgart gewann das Hinspiel, die Ravens sicherten sich das Rückspiel.

In der Wild Card Round gegen die Madrid Bravos stellte Surge die Weichen schnell auf Sieg. Quarterback Reilly Hennessey warf für 234 Yards, drei Touchdowns und eine Interception.

Auch die Defensive überzeugte und hielt die Bravos-Offensive über weite Strecken in Schach.