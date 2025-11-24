ELF: Aktueller Meister zahlungsunfähig! Stuttgart Surge müssen Insolvenzantrag stellen

Schlechte Nachrichten von den Stuttgart Surge. Der ELF-Champion der vergangenen Saison muss einen Insolvenzantrag stellen.

Gut zweieinhalb Monate nach dem ersten Triumph in der European League of Football (ELF) hat Stuttgart Surge einen Insolvenzantrag gestellt. "Wir haben bis zuletzt nach einem Ausweg gesucht – aber es gab keinen", sagte Geschäftsführer Suni Musa in "Stuttgarter Nachrichten/Zeitung", "ich bin mega enttäuscht und sehr, sehr traurig."

Anfang September hatte Stuttgart im eigenen Stadion den Titel geholt und sich danach mit zehn weiteren Franchises wegen der Unzufriedenheit mit der Führung aus der ELF zurückgezogen. Der Plan war es, mit der in der vergangenen Saison gegründeten European Football Alliance (EFA) 2026 einen Neustart zu wagen, doch offenbar ist unklar, ob sich dies realisieren lässt.