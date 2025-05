Den Sea Devils gelingt ein Mega-Coup. Die Franchise aus Hamburg verpflichtet Spielmacher Taulia Tagovailoa nach Leon-Verletzung

Auf die Verletzung von Quarterback Micah Leon reagieren die Hamburg Sea Devils mit einem Paukenschlag. Spielmacher Taulia Tagovailoa kommt an die Elbe, um den US-Amerikaner zu ersetzen.

Tagovailoa machte sich einen Namen als einer der erfolgreichsten College-Quarterbacks der vergangenen Jahre. Der 25-Jährige - dessen großer Bruder Tua Tagovailoa in der NFL spielt - soll die Offensive der Hamburger ankurbeln.

Zuvor lief der Quarterback für die University of Alabama auf. Geschichte schrieb er daraufhin bei den Maryland Terrapins. Dort gelangen ihm über 11.000 Passing Yards, womit er in die Riege der erfolgreichsten Passgeber in der Geschichte der Big Ten Conference aufstieg.

Nach einer Station bei den Hamilton Tiger-Cats in der Canadian Football League wagt Tagovailoa nun den Schritt in die ELF.