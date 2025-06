ELF: Taulia Tagovailoa spielt für die Sea Devils groß auf - Vikings setzen Siegesserie souverän fort

Week 4 der 2025er Saison in der European League of Football (ELF) bietet ein deutsches und ein österreichisches Duell. Auch die Madrid Bravos sind im Einsatz.

Die vierte Woche der ELF läuft und begann am Samstag mit drei Partien. Den Hamburg Sea Devils und den Vienna Vikings gelangen dabei Machtdemonstrationen. ran zeigt, was in den Stadien geboten wurde.